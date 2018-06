Trainerwechsel

Viele neue Gesichter beim TSV KK

(ok). Der Traum von der Fußball-Bezirksliga ist für die Kicker des TSV KK II nach dem 2:6 gegen den TSV Algesdorf zumindest für diese Saison ausgeträumt. Und auch für das Trainerduo Marco Biester und Uwe Heyne ist bei den Krähen Feierabend. Das Duo hätte nur im Falle des Aufstiegs weitergemacht. "Einige Gespräche mit potenziellen Nachfolgern haben wir bereits geführt", sagt Spartenleiter Oliver Jung. Veeränderung auf der Trainerposition gibt es auch bei der A-Jugend und bei der dritten Herren. Sven Jeilen für die A-Jugend und Björn Thiemann für die erste Herren heißen die neuen Übungsleiter. Somit sind beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide in allen drei Herrenmannschaften neue Trainer in der nächsten Siasion an der Seitenlinie zu sehen.