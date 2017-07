TSV Havelse veröffentlicht Spielplan

TSV Havelse veröffentlicht Spielplan

Der Havelser Spielplan steht: Auf dem Staffeltag am vergangenen Samstag wurden noch zwei Anpassungen vorgenommen: Das Derby am 13. Spieltag gegen Hannover 96 U23 wurde auf Freitag, den 20.10.2017, 19:30 Uhr verlegt. Zwei Spieltage später treten die Havelser Jungs bereits am Samstag, den 04.11.2017 um 14:00 Uhr im Wilhelm-Langrehr- Stadion auf den Lüneburger SK Hansa. Alle Spieltage unserer Havelser Jungs können Sie im beigefügten Anhang der Ihnen zugesendeten E-Mail einsehen.