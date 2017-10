TSV KK knackte eine harte Nuss

Krähen nach Auswärtssieg Tabellenvierter

Nach der großen Euphorie um den umjubelten Fußball-Derbysieg gegen den TSV Godshorn vor einer großartigen Kulisse ging es für den Fußball-Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide mit einer kniffligen Aufgabe weiter. Die Krähen mussten bei der zweitenMannschaft des Regionalligisten 1.FC Germania Egestorf/Langreder antreten. DiesesTeam firmiert als U23 und ist im Sommer erstmals in die Landesliga aufgestiegen.Alle Punkte, die die Germanen in dieser Saison geholt haben, wurden im HeimspielortLangreder gewonnen. Und im Spiel gegen die Krähen am vergangenen Freitag deutetensie eine Halbzeit lang an, wie sie dieses geschafft hatten. Egestorf/Langreder zeigte eine hochkonzentrierte Defensivarbeit, die ihrem Gegner kaum Optionen bot, durchzudringen.Nach etwas mehr als zwanzig Minuten wurde die Heimelf mutiger im Spiel nach vorne.Die erste Chance der Begegnung hatte Bastian Hattendorf, dessen sehenswerter Schussaus halblinker Position über den Kasten flog. Danach versuchte sich Theo Hellwig imTorabschluss, der Ball ging rechts daneben. Der 18-jährige Lennart Novotny, der vorKurzem noch ein Probetraining bei Borussia Mönchengladbach absolviert hatte, scheitertean Krähenwinkels Tim Hübner, der sich dem zu erwartenden Schuss in den Weg warf.In der 32. Minute trat der TSV KK dann erstmals seinerseits offensiv in Erscheinung. PhilippSchmidt hatte sich auf der linken Seite gekonnt durchgesetzt, um eine gute Möglichkeitfür Marcel Kunstmann vorzubereiten. Der Schuss des Torjägers wurde in das Toraus abgefälscht.Im Gegenzug musste das Waldsee-Team das 0:1 hinnehmen. Ein Flachschuss des starkenGilles-Asri Kwadsoyie schlug unten rechts ein. Doch lange hatte die Egestorfer Führung nichtBestand. Denn dank Freistoßexperte Philipp Schmidt durften die Krähen mit ihrem Anhangin Minute 39 das 1:1 bejubeln. Aus rund 18 Metern Entfernung verzichtete Schmidt gänzlichauf einen Anlauf. Aus dem Stand beförderte er das Leder über die Mauer hinweg perfektin den oberen Winkel – ein Traumtor, das beim Rückblick auf die laufende Spielzeit imkommenden Frühjahr sicherlich als einer der schönsten Saisontreffer genannt werden wird.Nach dem Seitenwechsel führten die Krähen das fort, was sie kurz vor dem Pausenteeangedeutet hatten. Sie steigerten sich mehr und mehr, fanden immer besser in die Partie.Der TSV KK wirkte jetzt deutlich präsenter, spielte weitaus energischer auf, während beider jungen Heimmannschaft die Kräfte zu schwinden begannen. Die Schnelligkeit einesDennis Tasche, die Technik eines Daniel Mücke oder die Klasse eines Marcel Kunstmann –all dies waren neben der Erfahrung Attribute dafür, dass die Rot-Blauen die Partie nundominierten. In der 78. Minute folgte der verdiente Lohn. Nach einer schönen Flankevon Sebastian Helms war es einmal mehr Marcel Kunstmann, der die Krähen per Kopfmit 2:1 in Führung brachte. Schon eine Zeigerumdrehung später hätte Kunstmann einweiteres Tor nachlegen können, schoss aus bester Position jedoch vorbei. So brachtedas ganze Team den Ein-Tore-Vorsprung mit einer geschlossenen Mannschaftsleistungbis in die 90. Minute. Dann gab es noch einmal einen Freistoß für Egestorf aus aussichts-reicher Position. Jetzt war Helge Heider zur Stelle. Der große Verteidiger, der eineschier endlose Verletzungspause hinter sich hat, war kurz zuvor in das Spiel gekommen undköpfte den Ball aus der Gefahrenzone. Der daraus entstandene finale Eckball blieb ohne Effekt – dann war Schluss, und die Krähen durften drei hart erkämpfte Punkte bei einemstarken Gegner bejubeln.Weiter geht es für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Sonntag, 22.Oktober. Zu Hause geht es gegen die SpVgg Bad Pyrmont, die mit einem prominentenTrainer anreist. David Odonkor, einer der Helden des Sommermärchens von 2006,steht seit Saisonbeginn bei den Kurstädtern an der Bande. Der Anpfiff am Waldsee erfolgtum 15 Uhr.Mannschaft: J. Helms, S. Helms, Dosch (ab 46. Minute Tasche), Hübner, Pfeuffer, Döpke, Mücke,Schütz (ab 90. Minute Fahrtmann), Legien, Schmidt (ab 88. Minute Heider), Kunstmann; Trainer: Trebing;Tore: 33. Minute 1:0 Gilles-Asri Kwadsoyie, 39. Minute 1:1 Philipp Schmidt, 78. Minute 1:2 Marcel Kunstmann