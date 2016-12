TSV KK und Sparta hatten Nase vorn

Tolles und traditionelles Nikolausturnier in der RKS-Sporthalle

Jetzt fand das 38. Fußball-Nikolausturnier der DjK Sparta Langenhagen statt. Ausgerichtet in der RKS-Halle fand ein tolles, traditionelles Turnier statt. Es gab zwar auch Turniersieger (TSV KK gewann bei der G- und F-Jugend, DjK Sparta Langenhagen bei der E-Jugend), aber das Schönste waren die vielen leuchtenden Augen der Kinder, als der Nikoalus in die Halle kam und die Geschenke verteilte. Neben dem üppigen Buffet, vorbereitet durch die Eltern der Spartaner gab es bei diesem Turnier eine viel besuchte Tombola. Hier gilt es Danke zu sagen, an alle Sponsoren. Aber auch Danke an all die Sponsoren die für die Trostpreise gesorgt haben. So konnte gewährleistet werden, dass keine Kinder mit Nieten enttäuscht wurden. Unter dem Motto jedes Los ein Gewinn wurde auch das Turnier ausgerichtet. Alle Mannschaften hatten sichtlich Spaß. G-Jugend: 1. TSV KK, 2. TSV Limmer, 3. SG Hannover 74; F-Jugend: 1. TSV KK,2. Sportfreunde Anderten, 3. FC Burgwedel;, E-Jugend: 1. Sparta Langenhagen,2. TSV KK, 3. TSV Kirchrode.