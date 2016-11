U8-MTV-Piraten rocken erste Runde

Erfolgreiche Turnierteilnahmen der Engelbosteler

Die Hallensaison beginnt für die F-Jugend-Piratenkicker des MTV Engelbostel-Schulenburg so wie sie aufgehört hat: Mit sehr erfolgreichen Turnierteilnahmen. Beim ersten Herbst-Hallenturnier in Burgdorf erspielten sich die Nachwuchskicker einen soliden dritten Platz. Eine Woche später legten sie dann mit einem furiosen Turniersieg in Mellendorf nach. Das besondere an diesem Sieg war, dass auch Mannschaften mit durchweg 2008er Jahrgängen geschlagen werden konnten, denn die U8 des MTV Engelbostel-Schulenburg (F-II) besteht nur aus Kindern des Jahrgangs 2009. Jetzt starten die MTV-Piraten beim Sparkassen Cup richtig durch. In der ersten Runde beeindruckte die Mannschaft bereits durch viele toll herausgespielte Tore und eindeutige Siege. Kein Spiel der Vorrunde ging verloren.