Spartas Fußball-Frauen steigen in Landesliga auf

(ok). 2:3 in der Relegation gegen den 1. FFC Hannover verloren und doch aufgestiegen. Freud und Leid lagen bei den Fußballfrauen von Sparta Langenhagen am Sonntag ganz eng beeinander. Da der SV Hastenbeck aus der Oberliga nun doch nicht in die Landesliga absteigen muss, rückt die Mannschaft nach. Nach 19 Siegen aus 23 Spielen durchaus verdient.