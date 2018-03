Vovinam in Langenhagen

Deutsche Meisterschaften und Jugendmeisterschaft 2018

VfB Langenhagen. An diesem Wochenende, 17. und 18. März, steht in der IGS Sporthalle (Konrad-Adenauer-Straße) ganz im Zeichen der vietnamesischen Kampfkunst Vovinam - Việt Võ Đạo. Am Sonnabend und Sonntag öffnen sich die Türen auch für das Publikum – der Eintritt ist frei. Die Deutschen Meisterschaften und offenen Jugendmeisterschaften werden in verschiedenen Disziplinen ausgetragen, die mit Sicherheit sehr sehenswert sind. So werden verschiedene Quyen demonstriert – Bewegungsabfolgen, wie man sie vielleicht eher aus dem Karate kennt, über Partnerübungen bis hin zu Zweikämpfen.Die Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de vermittelt einen Eindruck über diese nicht so bekannte Kampfkunst und über Unterstützung von den Rängen der IGS-Halle werden sich die Sportler herzlich freuen. Los geht es am Sonnabend um 10.30 und 14 Uhr sowie am Sonntag um 10.30 Uhr.