Weiße Weste bewahrt

HSG schlägt SG Misburg mit 41:31

Die C-Jugend der HSG Langenhagen bewahrte in der Vorrunde der Handball-Regionsoberliga ihre weiße Weste. Nachdem das Team von Trainer Torsten Flöricke schon die vorigen Spiele dominiert hatte, setzte sich die Mannschaft jetzt auch gegen die bislang noch ungeschlagene SG aus Misburg mit 41:31 durch. In einem Spiel zweier Teams, die es gewohnt sind, das Heft in die Hand zu nehmen, fand die HSG einfach die besseren Lösungen. Vor allen Dingen schnelle Konter hielten das Spiel auf einem hohen Niveau.