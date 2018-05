Zehn Talente des SCL am Start

Landesmeisterachaften im Gerätturnen am 27. Mai in der RKS-Halle

(ok). Da ist Körperbeherrschung gefragt: Die Landesmeisterschaften für Mädchen im Gerätturnen gehen am nächsten Sonntag, 27. Mai, in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule in der Rathenaustraße über die Bühne. Der erste Durchgang mit den Altersklassen sieben, acht sowie neun bis elf läuft zwischen 9 und 12.10 Uhr. Im zweiten Durchgang ist das Landesfinale der Wettkampfklasse 41. Zeit: zwischen 12.30 und 16.05 Uhr. Gegeneinander treten im dritten Druchgang die Altersklassen 12 bis 15 und älter als 16 Jahre an. Der Vergleich läuft zwischen 16.30 und 19.25 Uhr. Für die DTB-Talentschiule des SC Langenhagen treten an: Merle Winter (Landeskader), Emily Schymosch, Shany Mohammadi, Victoria Bote, Louise Frank (Landeskader), Nika Gerr (Landeskader), Lea Pauline Scholz (Landeskader), Jasmin Fischer, Lea Winter (Bundeskader) und Lena Kaiser.