Ziel ist jetzt der Weltmeistertitel

2. E-Jugend des TSV KK verpasst Meisterschaft im letzten Spiel

So ist das eben m Leben: Wer hoch pokert, kann tief fallen...Alles war hergerichtet für ein Saisonfinale der Extraklasse. Nach einer Anfahtr, die es in sich hatte. Alle Spieler der 2. E-Jugend wurden mit einer Stretch-Limousine von zu Hause abgeholt und zum Waldseestadion gebracht. Im Anschluss sollten noch drei Punkte gegen Mühlenfeld auf dem Konto der Krähen gutgeschrieben werden. Es kam aber total anders, und es wurde fahrlässig eine 4:1- und 6:2-Führung verspielt. Nachdem dann auch noch Mühlenfeld das 7:6 erzielte, war nichts mehr zu retten.So bleibt den Krähen nichts anderes übrig, als dem Nachbarn – der 1. E-Jugend Jahrgang 2007) des TSV Godshorn _ zum Titel zu gratulieren.Insgesamt war es eine tolle Saison der KrähenPowerKids mit einer Vizemeisterschaft, die gegen viele Mannschaften mit Spielern des älteren 2007er-Jahrgangs erreicht worden ist.Nun heißt es, in den nächsten zwei Wochen bei der WM in Nienburg und Cuxhaven Weltmeister zu werden.