Fabian Böhm verlängert vorzeitig bei den RECKEN

Die TSV Hannover-Burgdorf kann sich auch die nächsten Jahre auf die Dienste von Fabian Böhm verlassen. DIE RECKEN verständigten sich mit dem Rückraumspieler vorzeitig auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30.06.2020. „Fabian spielt eine sehr positive Runde. Er geht stets voran und ist vielseitig einsetzbar, was ihn für uns äußerst wertvoll macht“, freut sich RECKEN-Trainer Jens Bürkle über die Nachricht.Der gebürtige Potsdamer weiß die Rahmenbedingungen in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu schätzen. „Ich bin zu 100 Prozent von Hannover überzeugt, daher habe ich mich auch, trotz anderer Interessenten und Angebote, frühzeitig und langfristig für das Projekt bei den RECKEN entschieden“, so Böhm und ergänzt: „Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben, denn der Verein bietet den Spielern Top-Bedingungen. Dass es momentan sportlich nicht so läuft, wie wir uns das alle erhofft haben, ist ärgerlich, aber ich weiß um das Potential unserer Mannschaft und bin mir sicher, dass es schon sehr bald wieder in die gewünschte Richtung geht.“Fabian Böhm kann in dieser Spielzeit als „Mister zuverlässig“ bei den RECKEN bezeichnet werden, denn der 27-Jährige hat für die Niedersachsen in allen 28 Spielen auf dem Parkett gestanden. Mit rund vier Toren pro Spiel und einer Wurfquote von 57 Prozent ist der Rückraumspieler nach Europameister Kai Häfner zweitbester RECKEN-Torschütze. „Ich denke, dass ich in Hannover in den nächsten Jahren die besten Rahmenbedingungen vorfinde, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Trotz der kurzen Vereinszugehörigkeit, möchte ich den Verantwortlichen und unseren Fans mit dieser Entscheidung auch das in mich gesetzte Vertrauen zurückgeben“, erklärt Böhm.„Fabian Böhm hat unsere Hoffnungen in seine Fähigkeiten bereits in seiner ersten Saison nachhaltig bestätigt und ist auch in seiner Rolle als emotionaler Antreiber sehr wichtig für unsere Mannschaft“, sagt Geschäftsführer Benjamin Chatton.