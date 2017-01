Zum zehnten Mal in Folge

RECKEN erhalten Jugendzertifikat mit Stern

Aktuell liegt die TSV Hannover-Burgdorf auf dem fünften Tabellenplatz in der DKB Handball-Bundesliga. Im Bereich der Nachwuchsförderung gehören DIE RECKEN sogar zu den „top vier“ der stärksten Liga der Welt, denn die Niedersachsen bekamen von der Liga das Jugendzertifikat mit Stern verliehen, was die höchste Auszeichnung im deutschen Handball bedeutet. „Die Talentförderung hat hier eine sehr hohe Qualität und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Altersstufen läuft sehr gut, so dass es uns immer wieder gelingt, junge Spieler erfolgreich in die Bundesliga zu integrieren“, freut sich Trainer Jens Bürkle über die zahlreichen Akteure aus dem Nachwuchsbereich.Timo Kastening, Hendrik Pollex, Dominik Kalafut und Julius Hinz sind Spieler, die den Talentschuppen der TSV Hannover-Burgdorf erfolgreich durchlaufen und den Sprung in den Bundesligakader der RECKEN geschafft haben. In Niklas Diebel, Malte Donker, Jannes Krone oder Jago Mävers stehen bereits weitere Talente in den Starlöchern. Zudem spielen alle Jugendmannschaften des Hauptvereins in den jeweils höchsten, deutschen Spielklassen – im Herrenbereich sorgen die ersten drei Männerteams der Niedersachsen mit Startplätzen in der Bundesliga, 3. Liga und Oberliga sogar für ein Novum im deutschen Handball.„Der Begriff RECKEN-Schmiede hat in den letzten Jahren immer mehr an Konturen und Bedeutung gewonnen. Mein Dank geht an alle fleißigen Trainer und Helfer im Hauptverein, die in der täglichen Arbeit an der Basis dafür sorgen, dass wir im Bundesligabereich immer öfter die Früchte ernten können. Beispiele wie Timo Kastening zeigen, dass man es mit harter Arbeit, den richtigen Trainern und der nötigen Einstellung bis in die stärkste Liga der Welt schaffen kann“, erklärt Geschäftsführer Benjamin Chatton.Für ihre Nachwuchsarbeit hat die TSV Hannover-Burgdorf das Jugendzertifikat seit der erstmaligen Verleihung in 2008 in jedem Jahr bekommen. Seit der zusätzlichen Einführung des Sterns für hervorragende Talentförderung in 2015 können DIE RECKEN auch diese besondere Auszeichnung Jahr für Jahr vorweisen.