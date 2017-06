Zurück in die Heimat

Roi Sanchez wechselt zum FC Barcelona

Die TSV Hannover-Burgdorf wird in der kommenden Saison nicht mehr auf die Dienste von Roi Sanchez zählen können. Der 33-jährige, der bei den RECKEN sowohl als Assistent von Trainer Jens Bürkle als auch als Coach der A-Jugend fungierte, übernimmt ab Sommer beim FC Barcelona den Trainerposten der Reservemannschaft in der zweiten spanischen Liga. „Roi hatte die Chance, wieder in seine spanische Heimat zurückzukehren. Dass er diese Möglichkeit nutzen möchte, zudem mit dem FC Barcelona noch eine der größten Sportmarken der Welt angefragt hat, können wir nachempfinden und verstehen“, zeigt Geschäftsführer Benjamin Chatton Verständnis für die Entscheidung des 33-jährigen.Bei Sanchez, der seit 2013 ein RECKE ist, schlagen zwei Herzen in der Brust. „Ich möchte mich bei der gesamten RECKEN-Familie, der Mannschaft, den Fans und den Mitarbeitern für die unvergessliche Zeit bedanken. Ein Teil meines Herzens wird auf jeden Fall hierbleiben“, so Sanchez und ergänzt: „Es ist aber auch eine riesige Ehre und ein Traum für mich, zukünftig beim FC Barcelona arbeiten zu dürfen. Diese Chance wollte ich sehr gerne wahrnehmen.“Beim spanischen Serienmeister wird Sanchez zukünftig mit zahlreichen Talenten und Nachwuchsspielern zu tun haben. Eine Aufgabe, die dem 33-jährigen aus seiner Zeit bei den RECKEN sehr vertraut ist. Als Co-Trainer des Perspektivkaders betreute Sanchez zunächst die RECKEN-Youngsters für zweieinhalb Jahre in der 3. Liga und hatte dadurch im normalen Trainingsbetrieb regelmäßig mit den talentierten Nachwuchsspielern wie beispielsweise Timo Kastening zu tun. In 2015 stieg Sanchez zum Assistenztrainer der Profimannschaft auf und übernahm zu dieser Saison zusätzlich noch das Amt des A-Jugendtrainers.Unter seiner Leitung führte er die Jungrecken bis ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft, wo sie gegen den späteren Deutschen Meister HSG Wetzlar den Kürzeren zogen. „Ich werde die Entwicklung des gesamten Vereins aus der Ferne mit großer Spannung verfolgen und wünsche allen Beteiligten nur das Beste“, erklärt Sanchez.