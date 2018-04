Zweiter Neuzugang

RECKEN nehmen Nejc Cehte unter Vertrag

Die Kaderplanungen bei der TSV Hannover-Burgdorf für die Saison 2018/19 schreiten weiter voran. DIE RECKEN können nach Torhüter Urban Lesjak mit Linkshänder Nejc Cehte den zweiten Neuzugang präsentieren. Der Slowene wechselt von RK Gorenje Velenje in die niedersächsische Landeshauptstadt und hat einen Vertrag bis zum 30.06.2020 unterschrieben. „Nejc kann in der Abwehr sowohl auf der Halbposition als auch im Mittelblock spielen und verfügt im Angriff über einen guten Zweikampf sowie Torgefahr aus der Fernwurfzone“, beschreibt RECKEN-Trainer Carlos Ortega die Vorzüge des 25-Jährigen.Der Rückraumspieler freut sich auf die neue Aufgabe bei den RECKEN. „Es war immer ein Wunsch von mir, eines Tages in der stärksten Liga der Welt aufzulaufen. In Hannover habe ich ab der kommenden Spielzeit die Chance dazu. Die Mannschaft hat sich in dieser Saison gut weiterentwickelt und ich freue mich darauf, ab Sommer ein Teil davon zu sein“, sagt Cehte, für den der Wechsel nach Hannover die erste Auslandsstation sein wird. Seit 2013 steht der 1,96 Meter große Linkshänder in Diensten von, mit denen er sich jeweils in drei Spielzeiten für die Champions League und den EHF Cup qualifizierte. Vor 2013 ging Cehte für seinen Heimatverein RK Krsko auf Torejagd.Bei den RECKEN wird Cehte ein Gespann mit Europameister und RECKEN-Kapitän Kai Häfner bilden und damit die Nachfolge von Rúnar Kárason (wechselt zum dänischen Club Ribe-Esbjerg HH) antreten. „Wir hoffen, dass sich Nejc Cehte schnell an die Herausforderungen und Belastungen in der DKB Handball-Bundesliga gewöhnen wird. Er hat bereits internationale Erfahrung gesammelt, ist für unsere Kaderplanung in einem guten Alter und bringt aus unserer Sicht ein spannendes Anforderungsprofil mit“, kommentiert Geschäftsführer Benjamin Chatton die Personalie.