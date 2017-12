100. Blutspende von Joachim Vogler

DRK bittet noch zweimal zum Aderlass

DRK Langenhagen. Das Rote Kreuz Langenhagen bittet in diesem Jahr noch zweimal um Blutspenden: Am Dienstag, 12. Dezember, von 13 bis 19 Uhr bei McDonald`s im BlutspendeMobil. Es gibt im Anschluss ein Gratis-Menu für jeden Spender.Den Abschluss der Blutspende in diesem Jahr in Langenhagen macht der Terminam Dienstag, 19. Dezember, von 15:30 bis 19:30 Uhr. Bei diesem Termin gibt es nicht nur das reichhaltige BlutspendeBuffett, sondern zusätzlich für jeden Blutspender eine kleine, weihnachtliche Überraschung. Dank sagen möchte das BlutspendeTeam Langenhagen allen Blutspenderinnen und Blutspendern. Bei der Blutspende am 21. November bedankte sichRoswitha Falkenberg bei Joachim Vogler für seine 100. Blutspende bedanken.