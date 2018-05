111 Kilometer entlang der Leine

Auf dem Rradweg durch die Region

DRK Engelbostel. 37 Mitglieder und Gäste des DRK Engelbostel kamen jetzt zu einem Kaffeenachmittag mit Bildervortrag in den Saal des Gasthofs Tegtmeyer. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken führte der Bildervortrag von Rainer und Monika Windrich auf den Leineradweg von Burgstemmen bis zur Mündung in die Aller. Es ging von der Marienburg durch die Leineauen südlich von Hannover, durch Hannover nach Marienwerder und weiter durch weitläufige Wiesenlandschaften bis zur Mündung zwischen Grethem und Eickeloh. Der Bildervortrag vermittelte bekannte Ansichten, aber sehr viel unbekannte Einblicke in die nähere Heimat und regte zu eigenen Erkundungen an.