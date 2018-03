28 Mitglieder dazugewonnen

Dank an Helfer bei AWO-Versammlung

AWO Kaltenweide. Mit reger Beteiligung lief die AWO-Versammlung des Ortsverbands im Zelleriehaus ab. Die Vorsitzende Sibylle Langrehr begrüßte unter den Gästen den stellvertretenden Bürgermeister in Langenhagen Willi Minne, Ortsbürgermeister Rainer Grabowsky, Fachbereichsleiter bei der AWO-Region Adalbert Mauerhof, Hedda Böwer mit Tochter Annika und Sven Seidel von AWO-OrtsvereinLangenhagen sowie Karin Sander und Heidrun Schulz vom AWO-Ortsverein Godshorn.Willi Minne überbrachte Grüße der Stadt Langenhagen und erwähnte,dass der AWO bundesweit 145.000 Mitarbeiter angehören und der Verein damit fastein Wirtschaftsunternehmen sei. Auch wies er darauf hin, dass die AWO im kommenden Jahr Hundert Jahre alt wird. Adalbert Mauerhof erwähnte den großen Zuwachs des letztenJahres und gedachte der Gründerin, Marie Juchatsch.Dann gab Sibylle Langrehr einen Rückblick auf die Veranstaltungen des letzten Jahresund betonte die hohe Zahl der Mitglieder, die allein im vergangenen Jahr um 28 aufjetzt 153 Mitglieder zugenommen hat, darunter viele junge Menschen, die den Altersdurchschnitt deutlich senkten. Sie dankte allen Helferinnen und Helfern für diegeleistete Arbeit , ganz ausdrücklich Rita Karwatka, die mit viel Fantasie und immerneuen Ideen den Bastelkreis leitet sowie Edeltraud Mittelstedt, die mit Engagement undviel persönlichem Einsatz jeden Freitag den Seniorennachmittag gestaltet.Die Skatrunde läuft ebenfalls erfolgreich, kann noch von neuen Mitspielern verstärkt werden.Nachdem Inge Ott als Kassiererin den Kassenbericht vorgelegt und erläutert hatte, wurde dem Vorstand Entlastung erteilt. Es folgten die Ehrungen:Für zehnjährige Mitgliedschaft Maria Ernsting und Irene Müller, für 15 JahreUschi Petersen, Hannelore Ohlendorf und Karin Reich, für 20 Jahre Lilo Reiche,für 25 Jahre Ulrike Warnebold, und 30 Jahre dabei sind Rita Karwatka, Inge Ott,Bärbel Pietschner sowie Luzia Soppa.Nachdem Annette Spremberg noch das Projekt "Garten am IKEP" vorgestellt und erklärt hatte, folgte ein allgemeines Kaffeetrinken zum Abschluss der Versammlung - so der Bericht von Karin Reich.