80 Jahre Erfahrung gehen von Bord

Generationswechsel beim Tennisclub Godshorn

TC Godshorn. Feierlich, aber auch ein wenig wehmütig ging es auf der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Godshorn (TCG) zu. So gaben gleich drei langjährige Vorstandsmitglieder den Staffelstab an die nächste Generation weiter: Eva Courvoisier diente dem Verein 16 Jahre lang als Schriftwartin. Mit Helmut Wiebusch und Bodo Ahrndt verlassen sogar zwei ehemalige Vereinsvorsitzende den Vorstand. Beide weisen nicht nur jeweils gut 30 Jahre Vorstandsarbeit auf. Sie sind darüber hinaus dank ihres Engagements maßgeblich daran beteiligt, dass der TC Godshorn heute zu den beständigsten und beliebtesten Clubs im Großraum Hannover zählt.Von links nach rechts: Bodo Ahrndt, Eva Courvoisier und Helmut WiebuschDiese großartige, ehrenamtliche Leistung würdigte Ulrich Görtemöller, erster Vorsitzender des TCG, in seiner Dankesrede: „Mit Eva Courvoisier, Helmut Wiebusch und Bodo Ahrndt verlassen nicht nur drei herausragende Persönlichkeiten den Vorstand, sondern auch insgesamt rund 80 Jahre Erfahrung als erfolgreiche Vereinsfunktionäre.“ Diese wertschätzenden Worte wurden durch die versammelten Mitglieder im gut gefüllten Clubhaus mit lang anhaltendem Applaus und Jubel unterstrichen. Görtemöller blickt trotz des Wehmuts freudig in die Zukunft, denn die nächste Generation ist bereits startklar: Eva Courvoisier übergibt ihre Aufgabe als Schriftwartin an Christine de Weber, der Posten des zweiten Vorsitzenden wechselt von Helmut Wiebusch an Thomas Frey und Gründungsmitglied Bodo Ahrndt freut sich über seine Nachfolger als Pressewarte: Carolin und Axel Oppermann.Die anwesenden TCG’ler wählten schließlich alle neuen sowie die bestehenden Vorstandsmitglieder einstimmig in ihre (neuen) Ämter. Doch das nur als Randnotiz. Im Rampenlicht standen zurecht die drei ausscheidenden Funktionäre, die sich einen Ehrenplatz in der 50-jährigen Geschichte des TC Godshorn redlich verdient haben.