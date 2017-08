Akkordeon und Cello werden begeistern

Abendhauskonzertreihe beim ACL 74 geht weiter

AC Langenhagen. Die Abendhauskonzerte beim Akkordeon-Club-Langenhagen 74 in den vereinseigenen Räumen im Clubheim an der Karl-Kellner-Straße 105 G sind längst kein Geheimtipp mehr. Das Publikum war bisher mehr als begeistert und daher hat sich das Organisationsteam um Jan Hülsmann entschlossen, am Freitag, 8. September, um 20 Uhr genau dort ein weiteres Konzert anzubieten. Nachdem zuletzt das Trio Vinorosso das Clubheim mit fantastischen Rhythmen gefüllt hat, wird nun das Duo Jovica Ivanovic und Damjan Saramandic auf dem Akkordeon und dem Cello zeigen, wie wundervoll vielseitig die Instrumente sind und harmonisch miteinander klingen. Die beiden Musiker gründeten das Duo im Jahre 2014 und seither gab es zahlreiche Aufführungen in Hannover, in der Stadt in der die Zwei studierten.