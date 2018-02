Aktion des Hospizvereins im CCL

Präsenz gezeigt und Auskunft gegeben

Hospizverein. "Gut gelaunt luden die Ehrenamtlichen des Hospizvereins Klaus Gerth, Birga Hüttermann, Klaus Meissner und Ingrid Graebe zum Verweilen an dem ersten Infostand dieses Jahres ein", so die vereinsinterne Meldung von Johanna Holze zur Präsenz im CCL am vergangenen Sonnabend. Aktionen, die auf das Wirken des Hospizvereins hinweisen, gehören zum Jahresprogramm. Einerseits geht es um das Bekanntmachen, dass es den Hospizverein gibt, andererseits sind Unterstützer willkommen.Der Termin für den nächsten Informationsstand des Hospizvereins ist bereits geplant: Mittwoch, 4. April, imm CCL im Bereich der Buchhandlung Böhnert.