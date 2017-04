Alle Plätze wurden gut genutzt

Nach dem Hagel folgt die Tennis-Jugend-Saisoneröffnung

MTV Engelbostel/Schulenburg. Unter dem Motto „ Deutschland spielt Tennis“ startet die Tennisjugend des MTV Engelbostel-Schulenburg in die neue Saison. Seit vielen Jahren beteiligt sich die Tennisjugend an der Aktion vom Deutschen Tennisbund. Die drei Trainer Meike Schlichte, Regina Reimers-Schlichte und Gunnar Schwanert hatten am Sonntag nach einem kurzen Hagelschauer allerhand zu tun. Trotz des nicht tollen Wetters waren viele Nachwuchs-Tennisspieler auf die Anlage am Stadtweg gekommen. Das Einspielen der neuen Freiluftsaison wurde auf allen fünf Ascheplätzen von 17 bis 19 Uhr gut genutzt. Unter Anleitung des Trainergespanns wurden die Jugendlichen in ihrer Altersklasse eingeteilt und konnten für die kommenden Punktspiele auf allen Plätzen üben.Zuerst mussten die Großen und Kleinen durch den Aufwärmparcours. Es ging erst mal durch die Konditionsleiter und auch Hürdensprünge, Slalomlauf brachten die nötige Kondition und die Wärme. Bälle in Kisten und Eimer zu werfen, fördert die Genauigkeit beim Zielen.“ Es macht Spaß wieder draußen zu spielen!“ Die erfahrende Tennisspielerin konnte die Bemerkung vieler Kinder nur bestätigen. Ihre Tochter Meike Schlichte und Gunnar Schwannert halfen beim Zuspielen und einige tolle Ballwechsel waren schon zu sehen. Platz eins gehört den Jüngsten, aber auch die Älteren hatten Spaß den Methodikball über das Kleinfeld zu schlagen. Rundlauf war angesagt und jeder wollte dabei sein. Die Jugendliche, ab Jahrgang 2000 spielten auf Platz vier und fünf gemischte Doppel und auch Mixed. Auch die Midcourt-Mädchen und Jungen übten fleißig für die kommenden Jugendpunktspiele. Auf Platz drei waren die Junioren- und Juniorinnen C in Aktion. Es wurde immer bunt gewechselt. Zum Abschluss kam noch der Osterhase und brachte was Süßes vorbei. Und aufgrund einer Spende des Flughafen Langenhagen konnten auch alle Jugendlichen mit einem neuen T-Shirt in der Vereinsfarbe ausgestattet werden. Für die kommenden Jugendpunktspiele laufen die MTVer in gleichen royalblauen T-Shirts auf. „Dieses Jahr sogar mit 18 Jugendmannschaften starten wir bei den Punktspielen der Region Hannover und der Saisonstart ist immer der Startschuss!“ erläutert Regina Reimers-Schlichte. „Wir können in jeder Altersklasse eine bis drei Mannschaften melden und haben zur Zeit an die 90 Jugendlichen, die gerne bei uns spielen. Die Zukunft ist gesichert.