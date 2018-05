Auf Badenachbarn achten

Anschwimmen der DLRG Langenhagen

DLRG Langenhagen. Am Sonnabend,19. Mai, beginnt der Wachdienstbetrieb der DLRG Langenhagen am Silbersee. Zum offiziellen Anschwimmen werden die Rettungsschwimmer dann um 16 Uhr in den recht kühlen Silbersee springen.Der Wachdienst der Rettungsschwimmer läuft unter der Woche bei schönem Wetter ab 17 Uhr. An den Wochenenden sind die Rettungsschwimmer mit bis zu 30 Personen ab 10 Uhr im Einsatz. Dies ist daran zu erkennen, dass vor der DLRG-Wasserrettungsstation die Flagge mit dem Adler gehisst sein wird. Vom Versorgen kleinerer Wunden über die Suche von vermissten Kindern bis hin zu großen Einsätzen mit Wasserrettungen können die Mitglieder der DLRG fast jeder Situation gerecht werden. Auf das Schwimmen nach Alkoholgenuss sollte unbedingt verzichtet werden, des Weiteren sollten die Badegäste ihre eigenen Kräfte nicht überschätzen, damit es in diesem Jahr keine Wiederholung des tödlichen Badeunfalles vom Vorjahr gibt. Deshalb die Bitte der Rettungsschwimmer: „achten sie auf ihre Badenachbarn“.