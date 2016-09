Auf dem Baumwipfelpfad

AWO Kaltenweide in Bad Harzburg unterwegs

AWO Kaltenweide, Sehr gespannt auf den ersten Baumwipfelpfad in Bad Harzburg und damit in Niedersachsen waren die Mitreisenden der AWO Kaltenweide kürzlich dorthin aufgebrochen, um selbst in Augenschein zu nehmen, was nach halbjährigerBauzeit dort entstanden ist. Wie der Flyertext versprach, ist der Aufstiegkinderleicht und geeignet für Rollator, Rollstuhl und Kinderwagen gleichermaßen.In einer Höhe bis zu 26 Metern gibt es unterwegs auf Schautafeln und ähnliches anschaulich gezeigt und erklärt, wie zum Beispiel unsere Erde entstand - Stichwort Urknall -. es gibt Infos über die Geologie speziell des Harzes, über die Entwicklung von Flora und Fauna, Wirtschaft und Besiedlung und vieles mehr. Etwas getrübt wurden die Freude und das Interesse durch das schlechte Wetter, das keinen Blick in die schöne Landschaft ringsum erlaubte, weil Nebel und Regen die Sicht unmöglich machten. Der guten Stimmung tat das jedoch keinen AbbruchAnschließend fuhr man zum Mittagessen nach Goslar und ließ beim Essen allesnochmals Revue passieren, was man gesehen hatte. Danach ging es RichtungHahnenklee, wo die berühmte Stabkirche besichtigt wurde. Die Besonderheitdieser aus Norwegen stammenden Bauweise besteht darin, dass keinerleiNägel, Schrauben und Haken verwendet, sondern alle Verbindungen gezapftund gespundet werden.