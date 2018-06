Ausflug mit Geselligkeit

Spargelfahrt der Schützengemeinschaft

Schützengemeinschaft. Die Vorsitzende der Damen-Schützengesellschaft, Monika Patz, organisierte dieses Jahr eine Tagesreise mit einem Bus für die Schützenvereine der Schützengemeinschaft Langenhagen.Ziel war der Spargelhof Thiermann in Scharringhausen bei Kirchdorf. Nachdem der Busfahrer während der Fahrt interessante Informationen über rechts- und linksseitige Sehenswürdigkeiten gegeben hatte, gab es am Ziel reichlich Spargel, Schnitzel, Schinken und diverse andere Leckereien für jeden Mitfahrer."Gut gesättigt, eingekauft und informiert ging es auf dem Rückweg noch zum Steinhuder Meer. Dort wurde Kaffee getrunken, ein Spaziergang unternommen, gerudert, oder einfach das schöne Wetter auf einer Bank genossen.Abends kehrten alle zufrieden und voller guten Eindrücke nach Langenhagen zurück", so der Bericht von Regina Grass von der Schützengesellschaft.