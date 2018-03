Beifall für Büfett

Lob für Helfer im AWO-Team

AWO Godshorn. Die fleißigen Helferinnen des AWO-Ortsvereins haben für das Osterfrühstück nicht nur ein üppiges Büfett erstellt, sondern auch, einmal mehr, mit dem gelungenen Tischschmuck die Gäste erfreut", so die Meldung von Friedhelm Schulz vom AWO-Ortsverein. 42 Gäste des Osterfrühstücks klatschten Beifall, als die Tagesstättenleiterin Heidrun Schulz in ihrer Begrüßungsansprache ein kleines Ostergedicht vortrug und dann dem Team für die vielen Arbeitsstunden ihren Dank aussprach. Dann genoss man das umfangreiche Angebot. Nebenher wurden viele Gespräche geführt, so dass die letzten Gäste erst kurz vor dem Mittag nach Hause gingen. Nicht ohne den Kommentar: “Das habt ihr wieder sehr schön gemacht.“