Bettina Auras ist nun Schützenschwester

Humorvolle Mitgliederwerbung im Schützenverein

SV Engelbostel. Der Schützenverein (SV) hatte zur Jahreshauptversammlung geladen. Aufgrund des Eisregens war die Beteiligung sehr gering. Die Stimmung während des Treffens aber äußerst harmonisch. Der erste Vorsitzende Rolf Vogt begrüßte in seiner Eröffnung die Ehrengäste: Langenhagens stellvertretenden Bürgermeister Willi Minne, Ortbürgermeisterin Bettina Auras, Kreisschützenmeisterin Birgit Gräfenkämper, Ortsbrandmeister Robert Heidrich, den Vorsitzenden des Fördervereins der Feuerwehr Thomas Bredthauer, den ersten Vorsitzenden des Trecker Clubs Engelbostel Manfred Auras und den Ehrenvorsitzenden Heinz Nitsche. Mit einen Lächeln meinte Rolf Vogt, dass ihm bei der Begrüßung von Bettina Auras etwas fehle. In den 14 Jahren als Vorstand habe er in der Anrede immer „Ortsbürgermeisterin und Schützenschwester“, mit Blick auf die Amtsvorgängerinnen Margrit Benzler und Gudrun Mennecke, gesagt. Beide sind Mitglieder des Vereins. Ebenso mit Humor verlangte Bettina Auras sofort nach einen Aufnahmeformular. Noch in der Versammlung wurde sie mit allen weiteren neuen Mitgliedern aufgenommen.Bei der Wahl des geschäftsführenden Vorstandes wurden alle Mitglieder aufgrund des äußerst erfolgreichem Jahr und der guten Arbeit im Amt bestätigt.Birgit Gräfenkämper nahm die Ehrungen im Namen des Deutschem Schützenbund für langjährige Mitgliedschaften vor: Alfred Swoboda und Wiebke Haster für 15 Jahre; Gisela Tegtmeyer, Josef Esders, Jürgen Stünkel und Olaf Kösel für 40 Jahre; Vereinswirt Christian Tegtmeyer und Heinz Georg Mügge für 50 Jahre und schließlich Alfred Bohne und Rolf Finke für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit. Rolf Vogt ehrte Florian Swoboda für den Aufbau der digitalen Schießanlage und den Einsatz in der Jugendarbeit mit der Vereinsnadel in Bronze. Susanne Fiene erhielt die silberne Vereinsnadel für ihre langjähre Vorstandarbeit.