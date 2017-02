Boßelturnier der Schützen

Route am 25. Februar führt ins Moor

Schützenverein Kaltenweide. Der Schützenverein Kaltenweide richtet am Sonnabend, 25. Februar, zum zweiten Mal sein Boßelturnier aus. Alle Schützen und Dorfbewohner sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Start ist um 13 Uhr am Schützenhaus Kaltenweide (Zellerie). Die Strecke führt ins Kaltenweider Moor, Bollerwagen für Verpflegung sind mitzunehmen, Ausrüstung wird gestellt. Nach Beendigung der Boßeltour findet im Schützenhaus ein gemeinsames Grünkohlessen mit anschließender Siegerehrung statt. Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 22. Februar im Schützenhaus Kaltenweide. Es wird ein Startgeld von zehn Euro pro Person (Kinder bis 13 Jahre fünf Euro) erhoben. Die Organisatoren freuen sich auf viele Interessierte.