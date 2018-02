Bunt am Nachmittag

Karneval im DRK-Treffpunkt

Langenhagen. An einem Freitagnachmittag fand im DRK-Treffpunkt Kastanienallee eine Karnevalsfeier statt. Obwohl generell den Norddeutschen eine Unlust nachgesagt wird, hatten sich mehrere Besucherinnen fantasievoll verkleidet. Das reichte von einem selbstgenähten Kostüm bis zu bunten Hüten. Neben leckeren Krapfen zum Kaffee oder Tee hat der DRK-Ortsverein auch für schwungvolle Musik gesorgt. So wurde eifrig gesungen, geschunkelt und auch getanzt. Alles in allem war es wieder einen fröhlichen Nachmittag.