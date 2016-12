Christin Lachmann gewinnt

Weihnachtspreisschießen beim SV Germania Heitlingen

SV Germania Heitlingen. Das beliebte und gut angenommene Weihnachtspreisschießen des SV Heitlingen ist beendet und die Gewinner sowie Platzierten stehen fest. Auch in diesem Jahr war es wieder eine sehr knappe Entscheidung. Am Ende konnte sich Christin Lachmann als Siegerin feiern lassen. Sie erzielte mit dem Luftgewehr den besten Teiler von 6,5. Den zweiten Platz belegte Burkhard Bennigstorf (8,1) vor Vitali Schretlin mit einem Teiler von 12,5. Alle 33 Teilnehmer freuten sich über wunderschöne und teils weihnachtliche Sachpreise. Bei Glühwein und selbst gebackenen Keksen klang der Abend am wunderschön geschmückten Tannenbaum aus.