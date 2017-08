Das spannende Leben der rasanten Flieger

Europäische Fledermausnacht im Wietzepark (Batnight NachtnaTOUR)

NABU Langenhagen. Der NABU Langenhagen lädt für Sonnabend, 26. August, von 20 Uhr bis etwa 22.30 Uhr zur Europäischen Fledermausnacht in den Wietzepark ein, um aus dem spannenden Leben der fliegenden Säugetiere zu berichten.Fledermäuse gehören zu einer sehr alten Säugetiergruppe, die es bereits vor 50 Millionen Jahren auf der Erde gab. Weltweit gibt es heute noch ungefähr 950 Fledermausarten. Über 20 davon sind in Deutschland heimisch, einige davon auch im Langenhagener Wietzepark.Wussten Sie, dass eine Zwergfledermaus mit angelegten Flügeln in eine Streichholzschachtel passt und dass Abendsegler rasante Flieger sind? Und wie können Fledermäuse eigentlich mit den Ohren sehen? Fledermausexperte Ricky Stankewitz wird aus dem Leben der faszinierenden Tiere berichten und den Fledermäusen mit Ultraschalldetektoren auf der Spur sein, um Abendsegler, Zwergfledermaus und Co. auf ihren nächtlichen Beutezügen zu beobachten. Außerdem gibt er Tipps, wie der heimische Garten fledermausfreundlich gestaltet werden kann und welche Nisthilfen für die "Kobolde der Nacht" geeignet sind. Denn durch den Verlust von alten Baumbeständen, in deren Höhlen die Fledermäuse ihre Schlaf- und Winterquartiere haben, sind die fliegenden Säugetiere auf unsere Hilfe angewiesen.Da der spannende Abendspaziergang, je nach Wetter und Beobachtungen, bis etwa 22:30 Uhr dauern kann, können Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen. Es wird darum gebeten, an Mückenschutz zu denken. Für Kinder unter 14 Jahren und NABU-Mitglieder ist die Veranstaltung kostenlos, sonst fallen zwei Euro pro Person an. Treffpunkt ist der Parkplatz Wietzepark auf Langenhagener Seite.Ansprechpartner und Exkursionsleiter Ricky Stankewitz ist bei Fragen unter der Telefonnummer (0511) 27 08 20 19 oder per E-Mail über: ricky.stankewitz@nabu-langenhagen.de zu erreichen.