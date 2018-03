Der Weg zum sicheren Pfeilschuss

Schüler lernen, mit dem Bogen umzugehen

Schützenverein Godshorn. Bei einem Sporterkundungstag führte Oliver Korn, unterstützt durch Alex Isensee, jetzt eine Schülergruppe mit zwölf Schülern der Klasse 8a der IGS Büssingweg zum Bogenschießen in die Schießhalle des Schützenvereins Godshorn. Die meisten der etwa 14-jährigen Schüler bekamen hier das erste Mal einen Recurve-Sportbogen sowie Aluminium- oder Carbonpfeile in die Hand.Der Schützenverein verfügt über Übungsbögen mit niedrigen Zuggewichten. Zum Erlernen der speziellen Körperhaltung und der Handhabung des Sportgerätes legte Übungsleiter Udo Röver besonderen Wert darauf, die Anfangsübungen mit leichtem Gerät zu beginnen. So konnte die Schüler ihre Aufmerksamkeit voll auf die exakte Wiederholung eines idealen Bewegungsablaufes richten. Drei Pfeile wurden nacheinander geschossen. Landeten diese Pfeile auf dem gleichen Fleck so war die Schussabgabe gleichförmig und somit das erste Lernziel erreicht. Durch Verlegung des Zielpunktes versuchten die Schüler jetzt die goldene Mitte der Zielscheibe zu treffen. Gelang auch dieses, war auch das zweite Lernziel des Tages erreicht. Das neu Erlernte wurde mit einem kurzen Wettkampf bestätigt. Die Schüler nahmen gern Ihre Schießzettel mit nach Hause. So konnten sie ihren Erfolg schwarz auf weiß belegen.An diesem Lehrgangsvormittag beantwortete Übungsleiter Udo Röver und Sportkameradin Sandra Nolte viele Fragen der Schüler. Nach jeweils vier Stunden Schießtraining hatten die meisten Schüler den „Bogen heraus“ und freuten sich über die neu gewonnene Treffsicherheit.