Dirk Meyer gewinnt das Ostereierschießen

Yvonne Rehner verteidigt erfolgreich den Damenpokal

Schützenverein Germania Heitlingen. Jetzt wurden im Schützenhaus des Schützenvereins Germania Heitlingen gleich zwei Schießwettkämpfe ausgetragen. Zum einen fand das Ostereierschießen statt, an dem auch Nichtmitglieder teilnehmen konnten. Jeder Teilnehmer hatte 20 Versuche, um einen möglichst niedrigen Teiler zu erzielen. Den ersten Platz sicherte sich Dirk Meyer mit einem Teiler 10,0 und trägt damit auch den inoffiziellen Titel "Eierkönig 2018". Auf Platz zwei kam Robin Rehner mit einem Teiler von 12,8. Der dritte Platz ging an Hans-Henning Finke mit einem Teiler von 14,0.Für die Damen stand noch ein zweiter Wettkampf an. Es wurde der Damenpokal ausgeschossen. Hier wurden die beiden niedrigsten Teiler zusammen gezählt. Yvonne Rehner schaffte es den Damenpokal zu verteidigen mit einem Gesamtteiler von 34,9 (15,3+19,6). Auch beim zweiten Platz blieb alles beim alten. Diesen sicherte sich wie im Vorjahr Evi Hentschel mit einem Gesamtteiler von 56,7 (11,5+45,2). Auf dem dritten Platz kam Anna Mesenbrink mit einem Gesamtteiler von 74,5 (35,3+39,2).