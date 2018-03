Dreimal 40 Jahre

Jahreshauptversammlung der BSG Langenhagen am 6. April

BSG Langenhagen (ok). Es ist wieder Jahreshauptversammlung bei der Behinderten-Sportgemeinschaft (BSG) Langenhagen. Termin: Freitag, 6. April, um 18 Uhr im Klubhaus des DJK Sparta Langenhagen an der Emil-Berliner-Straße 40. Auf der Tagesordnung stehen Ehrungen, Berichte sowie die Nachwahl eines Schatzmeisters und eines Kassenprüfers.Weitere Anträge zur Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl eines Kassenprüfers sind schriftlich bis zum 28. März beim Vorsitzenden einzureichen. Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 31. März 2017 wird im März iund April an den Übungsabenden sowie eine Stunde vor Beginn der Versammlung am 6. April zur Einsicht bereit gehalten. Auf eine Verlesung des Protokolls auf der Jahreshauptversammlung wird daher verzichtet.40 Jahre sind bei der BSG schon Eckhart Kröger, Christine Zopick und Jens-Peter Spiekermann dabei. Das 37. Mal hat Karin Beck bereits die Prüfung zum Deutschen Sportabzeichen absolviert; zum 17. Mal Sigrid Kastner.