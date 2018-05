Eine Veranstaltung einmal im Monat

DRK Langenhagen. Der DRK-Ortsverein Langenhagen hat sein Angebot „DRK am Abend“ gestartet. In den Monaten Mai bis September gibt es einmal im Monat um 18.30 Uhr eine Veranstaltung. Begonnen hat diese Reihe am 23. Mai mit einem Auftritt der „Lustigen Oldies“ aus Langenhagen. Die Gesangstruppe "Die lustigen Oldies" gibt es in Langenhagen seit April 2010. Die Damengruppe hat mit ihren Schlagern und Evergreens die Gäste begeistert. So wurde reichlich mitgesungen und alle hatten einen vergnüglichen Abend. Der nächste Termin in der Reihe ist am Mittwoch, 27. Juni. Dann wird um 18.30 Uhr ein Dia-Vortrag über den Breisgau gezeigt.