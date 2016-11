DRK beim Bäcker

Senioren trafen sich zum Frühstück

Godshorn. Wie schön kann Frühstücken in einer gemütlichen Atmosphäre sein! Dies erlebte die DRK-Seniorengruppe nun, denn der Ortsvereinsvorstand hatte in die Bäckerei Hartmann eingeladen. Bäckermeister Frank Hartmann, dieser hatte erst kürzlich das neue Kaffee im Eingangsbereich eröffnet, machte es nun möglich, dass die Gruppe (29 Personen) den neuen Raum in der ersten Etage einweihen konnte. Der Raum ist liebevoll und sehr geschmackvoll gestaltet und das Frühstück war appetitlich angerichtet worden und außerdem sehr üppig. Es herrschte eine fröhliche Stimmung und nach zwei Stunden gingen alle satt und gut gelaunt nach Hause.