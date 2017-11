DRK-Premiere ist gelungen

Mittagsimbiss beim Basar kam gut an

DRK Krähenwinkel (ok). Die Premiere war ein Volltreffer: Der Mittagsimbiss beim DRK-Basar in Krähenwinkel ist super angenommen worden, schon gegen 12 Uhr war das Dorfgemeinschaftshaus richtig gut gefüllt. Auch auch Kaffee und Kuchen gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. "Das könnten wir im nächsten Jahr durchaus wiederholen", sind sich sich der Vorsitzende Horst Waldfried und DRK-Mitglied Christoph Rönisch einig. Das Jugendrotkreuz und die Mitglieder des Ortsvereins haben für die Besucher eine breites Angebot präsentiert: Außer Selbstgebasteltem gab es zum Beispiel Modeschmuck, selbstgemachte Marmelade, Gestecke und vieles mehr. Der Erlös des Basars fließt übrigens in die Arbeit des Roten Kreuzes in Krähenwinkel. Der Weihnachtsbaasr in Krähenwinkel – traditionell einer der ersten im Jahr –ist übrigens auch einer der letzten in der Flughafenstadt.