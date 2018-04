Ein lustiger Schützenabend in Godshorn

Der Osterhase beim Schützenverein Godshorn war fleißig

Schützenverein Godshorn. Vereinsmitglieder vom Schützenverein Godshorn trafen sich am Gründonnerstag im Schützenhaus zum „Eierschießen“. Die Damenleiterin, Elke Lieske, hat die Tische im Schützenhaus österlich dekoriert und jede Schützenschwester erhielt ein vor ihr verpacktes Osterlamm. Die Beteiligung am Preisschießen war gut und es waren fast alle Plätze im Vereinshaus besetzt. Viele Schützen haben bereits an den Übungsabenden auf die lustigen Scheiben geschossen. Es ging natürlich um gute Schießleistungen, auch wenn die 10 schwarzen Punkte auf den Schneemännerbäuchen schlecht zu erkennen waren. Trotzdem gab es wieder Sieger. Gewertet wurde nach Punkten und Teilern. Den ersten Platz belegte Udo Röver gefolgt von Natalie Müller und Ilse-Marie Brockmann. Jeder bekam je 40 Eier. Alle Teilnehmer an dieser Veranstaltung erhielten mindestens zehn Eier. Udo Röver überraschte zehn Sieger mit gekauften und von ihm bemalten Holzeiern. In der Küche wurden Rühreier mit Schinken oder Schnittlauch gebraten, sodass alle satt nach Hause gingen.