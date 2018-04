Ein Spaß für Klein und Groß

Familien-Fahrradrallye am Vatertag

SSV Schulenburg. In guter Tradition veranstaltet der Schießsportverein Schulenburg am Himmelfahrtstag, 10. Mai, wieder eine Fahrradrallye für Jung und Alt. Die Veranstaltung beginnt in diesem Jahr mit einem Frühschoppen um 11 Uhr am Schützenhaus in Schulenburg, Roter Weg 9. Gegen 13.30 Uhr starten dann die Teilnehmer der Rallye zu einer attraktiven Rundfahrt in der Gemarkung rund um Schulenburg und Engelbostel. An verschiedenen Stationen können dabei die Teilnehmer mit Wissen und Geschicklichkeit Punkte sammeln.Der SSV Schulenburg freut sich schon jetzt auf viele Besucher und hoffentlich wieder auf mehr als 100 Starter, die auch eine Kleinigkeit bei der Rallye gewinnen können. Spaß und Freude sind garantiert! Für das leibliche Wohl werden an Grillbude, Fischstand (Räucherforrelle und Scampi-Pfanne), Kuchenstand und Getränkewagen Leckereien angeboten.Natürlich können auch wieder alle Schulenburger Erwachsenen und Kinder an den Schießen um die Bürgerscheiben des Ortes teilnehmen. Ortsbürgermeister Dietmar Grundey hofft auf rege Beteiligung am Wettbewerb - schließlich möchte er den zukünftigem Bürgerkönig auf dem Sommerfest wieder die Scheibe überreichen.