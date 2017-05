Kostenloser Tenniskursus für Neumitglieder der TG Rot-Gelb Langenhagen

TG Rot-Gelb Langenhagen. Die Tennisgemeinschaft Rot-Gelb Langenhagen lädt Interessenten am Tennisspielen ab dem 13. Mai zum kostenlosen Tenniskursus mit Tennistrainer Gunnar Schwanert ein. Jetzt eintreten und trainieren: kostenloser Schnupperkursus für Neumitglieder der TG Rot Gelb Langenhagen. (Aktive) Neumitglieder – Einsteiger und Fortgeschrittene – können im Mai, Juni und eventuell Juli 2017 einmal in der Woche kostenlosen an Tenniskursen auf der Vereinsanlage der TG Rot-Gelb Langenhagen an der Leibnizstraße 62 teilnehmen. Testschläger werden auf Wunsch kostenlos gestellt. Bei Bedarf können weitere Kurse eingerichtet werden. Interessierten bietet sich die Gelegenheit, mit dem Tennissport zu beginnen oder ihr Spiel zu verbessern. Sie lernen außerdem neue Spielpartnerinnen und – partner kenne und können sich so schnell im Verein zu Hause fühlen. Alles was Interessierte tun müssen, ist in der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb Langenhagen noch im Jahr 2017 und zwar vor Beginn der Gruppentenniskurse als aktives Mitglied einzutreten.Anmelde- und Aufnahmeformulare gibt es bei der TG Rot-Gelb Langenhagen und auf der Homepage www.tg-rot-gelb-langenhagen.deDie Termine finden wie folgt statt: sechs Termine ab 13. Mai wöchentlich bis voraussichtlich 17. Juni. Für weitere Infos stehen zur Verfügung:Sportwart Dieter Müller, Telefon (0511) 77 48 15 oder (0160) 91 53 17 67;Trainer Gunnar Schwanert, Telefon (0172) 7 27 55 17.