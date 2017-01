Fastnacht und Kinderkarneval im Eichenpark

Närrische Ritterschaft lädt für 21. und 22. Januar ein

Närrische Langenhagener Ritterschaft. Die Närrische Langenhagener Ritterschaft Rot Gelb von 1973 lädt ein zur Seniorenfastnacht für Sonnabend, 21. Januar, in die Festhalle im Eichenpark. Im Programm mit Garden, Tanzmariechen, Showtänzen sowie viel Musik und Gesang ist für Fröhlichkeit garantiert. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Beginn um 15.11 Uhr. Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt pro Person nur zehn Euro. Karten an der Kasse oder Tischreservierungen telefonisch unter (0511/) 75 32 77 oder unter (0170) 3 15 98 29. Am Sonntag, 22. Januar, heißt es dann „Bühne frei für die kleinen Narren“. Der Kinderkarneval bietet Spiel und Spaß. Zwei Stunden geht es in der Festhalle im Eichenpark richtig rund. Eine Tombola wird für die kleinen Gäste ebenfalls bereitgehalten. Der Eintritt beträgt für Eltern und Kinder nur drei Euro pro Person. Beginn 15.11 Uhr – Einlass ab 14 Uhr. Karten sind an der Nachmittagskasse erhältlich. Beide Veranstaltungen finden in der Festhalle im Eichenpark an der Stadtparkallee 12 statt.