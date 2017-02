Mitglieder der TG Rot-Gelb gehen wandern

TG Rot-Gelb Langenhagen. 21 Vereinsmitglieder trafen sich jetzt in Langenhagen zur alljährlichen Winterwanderung. Es ging mit dem Auto Richtung Deister nach Kirchdorf bei Barsinghausen. Start war am Nordmannsturm, 382 Meter hoch. Für Marschverpflegung war gesorgt. Mit einer anschließenden Einkehr in der Gaststätte „Wald Apotheke“ beendete die Gruppe ihren Ausflug.