Fleißiges Üben wurde belohnt

Neue Gürtelfarben beim JC Godshorn

JC Godshorn. Nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit war es endlich so weit. 26 Godshorner Judoka stellten sich den Prüfungen zur nächst höheren Gürtelfarbe. Alle hatten fleißig geübt und konnten unter den Augen der Prüfer zeigen, dass sie reif für den nächsthöheren Gürtel sind. Nachdem Würfe, Judorolle und Haltegriffe gezeigt waren, gab es noch ein kurzes Randori (Übungskampf) um die gelernten Techniken auch in der Kampfsituation zu zeigen.Letztendlich konnten alle geprüften Judoka stolz Ihre Urkunde für die bestandene Prüfung in Empfang nehmen und dürfen fortan den die neue Gürtelfarbe tragen.Für den grünen Gurt musste auch noch eine Kata (Abfolge von Techniken) gezeigt werden, welche Pia Wallukat, Ina Kassulke, Amine Snoussi und Linus Groth hervorragend absolviert haben und nun ab sofort den grünen Gürtel tragen dürfen.Über Orange-Grün dürfen sich Mark Gallinat, Vincent Miemietz und Karlo Lopandic freuen.Orange verdienten sich Timo Schlaffke, Robin Schlaffke, Alina Schlaffke, Lena Kohls, Luka Kaiser, Jannik Haster, Andrea Lopandic und Louis Skrabania.Gelb-Orange haben Dylan Sommer, Magali Deperrest-Azcarate, Mia Gallinat und Lukas Richert. Gelb darf Kaja Kaiser tragen, und über den weiß-gelben Gürtel, den ersten erarbeiteten Gürtel, freuen sich Lucie Melis, Zoe Gradtke, Zarko Tepavac, Nils Beyer, Anton Bayerle und Michael Neumann.Wer Judo kennenlernen möchte, der kann gern zum Schnuppertraining in der Hermann-Löns-Schule vorbeischauen und mitmachen. Die Trainingszeiten sind auf der Internetseite www.jcgodshorn.de zu finden.