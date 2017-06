FUNiño beim MTV eingeführt

MTV-Piraten beenden Saison 2016/2017 als Vizemeister

MTV Engelbostel-Schulenburg. "Vizemeister, Vizemeister - hey, hey, hey", schallte es am letzten Spieltag der Saison aus den Umkleidekabinen der F2-Jugend des MTV Engelbostel-Schulenburg - auch bekannt als die "MTV-Piraten". Die quirligen Nachwuchskicker haben eine tolle Saison in der ersten Kreisklasse hingelegt. Mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 34:13 erspielten sich die kleinen Fußballlehrlinge des Jahrgangs 2009 den zweiten Platz. Ganz besonders macht diesen Erfolg, dass nahezu alle gegnerischen Teams aus Kindern des Jahrgangs 2008 bestanden und somit mindestens ein Jahr älter waren. Kein Wunder, dass diese Leistung ordentlich gefeiert wurde.Gekrönt wurde die Saison mit der Teilnahme am "Kicken-im-Stadion"-Event der 96-Fußballschule. Hier traten 20 F-Jugend-Mannschaften aus ganz Niedersachsen bei einem FUNiño-Turnier gegeneinader auf dem "heiligen Rasen" im Niedersachsen-Stadion an. Die MTV-Piraten nahmen mit drei Teams à vier Spielern teil und genossen dieses Fußballerlebnis im Stadion sichtlich. Ein toller Erfolg auch für das Betreuer-Team um die Trainer Nico Trümper und Oliver Busse, denn sie wurden von der 96-Fußballschule für herausragendes Trainer- und Betreuerverhalten geehrt. Als Preis gab es einen Gutschein zur Teilnahme am FUNiño-Workshop der Fußballschule.Der MTV Engelbostel-Schulenburg favorisiert diese innovative Form der Fußballausbildung für Ihre Jugendabteilung ebenso wie die Bundesligisten Hannover 96, FC St.Pauli, TSG Hoffenheim und der FC Bayern München.FUNiño ist eine Trainingsmethode für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren, die die Denk- und Spielweise des „Streetsoccers“ berücksichtigt. Es ist ein ideales Werkzeug, um die technischen, taktischen, körperlichen und kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Das Spiel auf vier Tore im drei gegen drei Spielermodus bietet viele Lösungsmöglichkeiten und die Spieler können sich in ihrer Kreativität frei entfalten. FUNiño ist deshalb eine optimale Vorbereitung sowohl für den 5er als auch für den 7er Fußball. Natürlich ist diese Art des Spielens auch für ältere Kinder und Jugendliche geeignet. Auch die spanische Nationalmannschaft hat Teile der FUNiño-Methode in ihr Training integriert.