Gelungener Ausflug

Backtheater bot viel Programm

Langenhagen. 34 Senioren nahmen am AWO-Ausflug teil, bei strahlendem Sonnenschein ging es zum Backtheater nach Walsrode. Dort wurde die Gruppe schon zum Mittagessen erwartet. Nachdem alle satt waren, wurde ein Bäckerrätsel geboten bis dann die Komödie "Bruch zum 60zigsten" begann, eine lustige Geschichte um ein Geburtstagsgeschenk, was aber in das Wasser fällt, weil ein Einbrecher auftauchte. Die Zuschauer hatten viel Spaß, und nachdem dann das große Kaffeetrinken und anschließen noch Musikeinlagen geboten wurden, war die Stimmung riesengroß. "Es war ein wunderschöner Nachmittag. Mit einem kleinen Brot für jeden ging es dann wieder zurück nach Langenhagen", so der Bericht von Hedda Böwer vom AWO-Ortsverein.