Hafengeburtstag beim DRK in Krähenwinkel

DRK Krähenwinkel. Der „Hafengeburtstag“ fand in diesem Jahr in Krähenwinkel statt! Es wurde geschunkelt und textsicher mitgesungen. Maritime Dekoration und der Shanty-Chor, die "Störte-Bäcker“ brachten die vielen Besucher in Stimmung.Nein, der Name „Störte-Bäcker“ ist nicht falsch geschrieben, sondern ging von der Gründung des Männerchores der Bäckerinnung aus: Also daher der Name! Inzwischen steht der Chor aber auch anderen Berufsgruppen offen. Verwöhnt wurden die Gäste, passend zu dem Motto mit Labskaus: Gurke, rote Bete, Rollmops, Matjesfilet, Spiegelei und einem kühlen Bier.Mit „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" und einigen Zugaben ging auch dieser Nachmittag wieder viel zu schnell vorbei.