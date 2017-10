Große Kampfsportgala in Langenhagen

Zweiter Niedersachsen-Fighting-Day beim VfB

VfB Langenhagen. Jetzt fand der zweite Charity-Niedersachsen-Fighting Day in der Sporthalle der IGS Langenhagen statt. Insgesamt waren 17 Vereine und Kampfsportschulen dabei, die ihre Sportler in den verschiedenen Kampfdisziplinen antreten ließen.Gekämpft wurde in den Stilen Kickboxen, Kick-Thaiboxen, Boxen, Grappling und MMA (Mixed Martial Arts). In nahezu allen Altersklassen fanden Kämpfe statt, so reichte die Altersspanne von acht bis 40 Jahren. Die Atmosphäre war freundlich und fair und für den reibungslosen Ablauf und die professionellen Wertungen war ein Kampfgericht extra aus dem fernen Erfurt angereist. Ausrichter dieser großen Kampfsportveranstaltung war die Muay Thai & MMA Sparte des VfB Langenhagen.Natürlich zeigten die erwachsenen Starter bereits ein ziemlich hohes Niveau, doch darf der große Kampfgeist und sportlichen Ehrgeiz der angetretenen Kinder hier nicht unerwähnt bleiben. Denn gerade für die Kinder, die zumeist ihren ersten Kampf bestritten, ist alleine der Gang in den Boxring schon eine ungeheure mentale Herausforderung, welche die Kinder und Teenager mit größtem Mut meisterten.Besonders hervorheben muss man tatsächlich den Kampf der Allerjüngsten. Das waren namentlich Dascha von der Fitness Lounge Schwarmstedt und Olivia vom Team Sporium.Dascha (acht Jahre) konnte in einem technisch nahezu perfekten Kampf ihre Kontrahentin Olivia (neun Jahre) bezwingen. Da kann man wirklich nur sagen: Hut ab! Alle Kampfsportexperten waren sich einig, dass dieser Kampf vom Niveau auf keinem Fall den Kämpfen der Erwachsenen in irgendetwas nachstand. Beide Mädchen haben hier einen wirklich schönen Kampf gezeigt und ihre hohen kämpferischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt.Wer Interesse hat, selbst mal in die Sportarten MMA und Thaiboxen hineinzuschnuppern, ist jeder Zeit herzlich willkommen an einem kostenlosen Probetraining im VfB Langenhagen teilzunehmen. Wann und wo wir zu finden sind sowie weitere Informationen über die Muay Thai & MMA Sparte hält die Vereinshomepage bereit unter www.vfb-langenhagen.de