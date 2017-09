Großer Straßenflohmarkt

Zwölf Jahre Treckerclub Engelbostel

Treckerclub Engelbostel. Der Treckerclub Engelbostel (TCE) feiert seinen zwölften Geburtstag, und diesen möchte der TCE am Sonntag, 24. September, von 12 bis 18 Uhr wieder mit einem großen Straßenflohmarkt in Engelbostel feiern. Hierfür wird die Kirchstraße von 11 bis 20 Uhr vom Klusmoor bis zur Martinskirche gesperrt. Sogar die Buslinien müssen eine Umleitung fahren. Für das leibliche Wohl sorgt beim Flohmarkt der TCE mit Bratwurst, Steak, Getränken und einem umfangreichen Kuchenbuffet. Vor dem Clubhaus des Treckerclub Engelbostel werden wie gewohnt ein paar Trecker ausgestellt und die Schmuckstücke können von den Gästen bestaunt werden. Die restaurierten Trecker sind Modelle von vor 1960 und alle noch betriebsfähig. Wer also etwas Platz im Kleiderschrank, im Keller oder auf dem Dachboden braucht, kannsie selbst aktiv am Flohmarkt teilnehmen und verkaufen oder bummeln entlang der Verkaufsstände auf der Suche nach einem Schnäppchen. Standanmeldung bei Annette Thieme unter der Telefonnummer (0173) 2 00 15 69. Es wird eine Schutzgebühr von fünf Euro und eine Kuchenspende erhoben. Der Treckerclub freut sich ihren Besuch und verbleibt mit einem dreifachen: "Glüh vor... "