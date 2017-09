Großereignis am Silbersee

Wettkampf für Hunde am 21. und 22. Oktober

Langenhagen. Am Sonnabend, 21., und Sonntag, 22. Oktober, steht auf dem Ausbildungsplatz der Schäferhundverein-Ortsgruppe am Silbersee ein hundesportliches Großereignis an: Die Arbeitsgemeinschaft der Rassezucht- und Gebrauchshundvereine Hannover (ARG) veranstaltet den offenen Wettkampf „ARG Sporthund Cup“. Hier treffen sich zum 61. Mal Hundesportler aus den Hundesportvereinen der Region wie auch aus anderen Bundesländern und zum Teil aus dem benachbarten Ausland, um sich einer Prüfung nach den Regeln der Internationalen Prüfungsordnung zu stellen. Dabei sind in drei Leistungsstufen jeweils die Abteilungen Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst zu erfüllen. Regelmäßig werden hier gute bis hervorragende Leistungen erbracht; die erfolgreichen Teams Hund/Hundeführer können sich durchaus mit anderen auf der Bundesebene messen. In jeder Abteilung können bis zu Hundert Punkte erreicht werden. Es kommt darauf an, dass der Hund sich arbeitsfreudig zeigt, korrekt die Einzelaufgaben erfüllt und sich dabei auf seinen Hundeführer konzentriert.Im Rahmen des "ARG Sporthund Cup" wird auch ein Mannschaftswettkampf ausgetragen, bei dem die Vereine Teilnehmer für die Abteilungen Unterordnung und Schutzdienst melden können. Die jeweils besten Leistungen eines Vereins in diesen Abteilungen werden zusammen gewertet und bieten die Chance, den Mannschaftspreis zu gewinnen.Um auch jungen Hundesportlern und ihren noch nicht fertig ausgebildeten Hunden die Möglichkeit zu geben, sich den Bedingungen einer Prüfung zu unterziehen, ist ebenfalls ein Pokalwettkampf für Begleithunde eingeschlossen. Sie werden entsprechend der Prüfungsordnung in der Gehorsamsarbeit bewertet. Dieser Wettbewerb hat in den letzten Jahren eine steigende Teilnehmerzahl gezeigt.Der Ausrichter, der SV-Langenhagen, wird sein Bestes geben, den Teilnehmern und Besuchern eine gute und interessante Veranstaltung zu bieten. Für ausreichend Speisen und Getränke wird gesorgt sein.