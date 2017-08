Großes Sommerfest

Kinder- und Jugendsegeln mit dem Segelclub-Passat

Segelclub Passat. Nach einem herben Verlust durch den Einbruch in die Lagercontainer des SCP am Schulenburger Südsee war die Jugendarbeit für einige Zeit nur begrenzt möglich. Umso erfreulicher ist es, dass durch großzügige Spenden der entstandene Verlust inzwischen ausgeglichen werden konnte.Mit einem großen Sommerfest bedankten sich die Kinder und Jugendlichen bei den Spendern und Mitgliedern. Und nach den Sommerferien läuft das Kinder- und Jugendsegeln wieder ohne Einschränkung am Schulenburger Südsee. Immer mittwochs ab 17 Uhr stehen alle Boote zum Segeltraining bereit. Weitere Informationen über die Aktivitäten des Segelclubs mit Flair erhalten Interessierte auf der Webseite des Vereins unter http://www.segelclub-passat.de.