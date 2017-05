Gute Platzierungen erzielt

RVL erfolgreich zu Gast beim RFVoV Hubertus

RVL. Jetzt fand beim RFVoV Hubertus ein sehr lschöner Reitertag nach WBO statt. Das WBO- Turnier war für die Reiter des RVL ein guter Einstieg in die neue Turniersaison. Besonders für die Nachwuchsreiter war es eine gute Möglichkeit, erste Turniererfahrungen zu sammeln. Diese Chance haben dieses Mal viele Teilnehmer des RVL wahrgenommen. Beim Wettbewerb zur Bodenarbeit belegte Sarah Rowbotham mit Antaris den ersten Platz und Hillit Wengemuth mit Belle Le Beau den zweiten Platz. Im Wettbewerb "Sicher an den Hilfen" siegte Giulia Pendsa mit Goldenen Djego. Den zweiten Platz belegte Sarah Rowbotham mit Antaris und den dritten Platz Angelina Barbec mit Hesina. In der E-Dressur erreichte Giulia Pendsa mit Goldenen Djego den fünften Platz. In der A-Dressur erritt Jennifer Lorenz mit Picus den dritten Platz.